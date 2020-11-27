قتلي وإصابات.. تحرك عاجل للجيش الأردني بعد إحباط محاولة تهريب مخدرات

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وأضاف المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسليين باتجاه الأراضي السورية.

وأضاف المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، (19500) حبة كبتاجون، وعبوة صغيرة من مادة كرستال المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالامن الوطني الأردني.​

وكانت الاجهزة الامنية الاردنية عثرت على جثة شخص في منطقة مدينة الشرق/ دوار الطيارة في مدينة الزرقاء.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، في بيان اليوم الجمعة، أنه تم العثور على جثة لشخص خمسيني في منطقة مدينة الشرق/ دوار الطيارة في مدينة الزرقاء، مشيرا الى انه تم تحويل الجثة للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.

وكانت القوات المسلحة الاردنية في وقت سابق قد قامت، بتنفيذ خطة فرض الحظر الشامل من خلال إقامة نقاط الغلق على كافة المداخل والمخارج لمحافظات المملكة بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في مواجهة جائحة كورونا.

جاءت عملية الانتشار لفرض حظر التجول الشامل في كافة المحافظات، لتسهيل عمل فرق التقصي الوبائي لاجراء الفحوصات اللازمة، والحد من وتيرة الإصابة بالفيروس، ليستمر النظام الصحي بالتعافي بفاعلية مع الوباء وأعداد المصابين، وبشكل يحفظ صحة المواطن .

يشار الى أن الحظر الشامل سوف يكون يوم الجمعة من كل أسبوع حتى نهاية العام، وعلى أن يبدأ حظر التجوّل الشامل الساعة الواحدة من منتصف ليلة الجمعة، ولمدة 24 ساعة، لينتهي الساعة الواحدة من بعد منتصف ليلة السبت.

ويستثنى للخروج فقط الجهات المعلن عنها من قبل خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.