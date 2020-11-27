نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن بدء تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا إلى دول إفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا بدأت تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا إلى دول إفريقية.

وقال بوغدانوف في تصريح صحفي، إن "الاهتمام (باللقاح الروسي) كبير، وهناك الكثير من الطلبات، نود تلبية جميع الطلبات التي تلقيناها من أصدقائنا الأفارقة".

وفي وقت سابق اليوم أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، عن اتفاق مع شركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero" على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا في الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، أول لقاح يتم تسجيله في العالم.

وتعد "هيتيرو"، واحدة من أكبر شركات صناعة الأدوية في الهند، إلى اتفاق، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج بحلول العام المقبل.

هذا وأكد مركز "غاماليا" الذي يعمل على إنتاج اللقاح، بداية الأسبوع الجاري، أن فعالية "سبوتنيك - V" تجاوزت 95% بعد 42 يوما من التجارب.