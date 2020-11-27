نظام الضمان الاجتماعي الجديد تفاصيله وشروط مستحقيه والفئات المستثناه

أوضحت وزارة الضمان الاجتماعي من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول نظامها الجديد والفئات التي تم منعها من صرف معاش الضمان الاجتماعي، ومن خلال هذا المقال نعرض لكل متابعي موقعنا ثقفني أهم قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها وعرضتها جريدة أم القرى، حيث وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2/4/1442 على القرار رقم 211، والذي اشتمل على نظام الضمان الاجتماعي مع استمرار تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 7/7/1427 لمدة لا تزيد على سنتين، على أن تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع وتنفيذ خطة زمنية وجغرافية لتطبيق النظام الجديد، ونوضح من خلال هذا المقال الفئات التي تم استثنائها للحصول على الضمان الاجتماعي وفقاً للنظام الجديد المتبع في المملكة العربية السعودية.

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي

الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديين

أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي

الأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل

بعض الفقرات في النظام الجديد : يستثنى من شرط الجنسية الفئات التالية:بعض حالات توقف صرف المعاش :

وقد أوضح نظام الضمان الاجتماعي بعض الحالات التي يتوقف فيها صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي وهي كالآتي:

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد الأسرة. يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بهما معاً كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.

بعض العقوبات المترتبة :