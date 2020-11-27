الجيش الأردني يحبط محاولة "تسلل وتهريب" من سوريا

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، مقتل وإصابة عدد من الأشخاص أثناء محاولتهم التسلل وتهريب المخدرات من الأراضي السورية إلى المملكة، بحسب مراسل "دوت الخليج".

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بأن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم الجمعة، محاولة تسلل وتهريب كمية من المخدرات.

وأورد المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى قتل وإصابة عدد منهم أثناء محاولتهم اجتياز الحدود وتراجع باقي المتسلليين باتجاه الأراضي السورية.

وأوضح أنه بعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1942) كف حشيش، و(19500) حبة "كبتاغون"، وعبوة صغيرة من مادة "كرستال" المخدرة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع العبث بالأمن الوطني الأردني.