الأمم المتحدة: الجوع يهدد 100 ألف لاجئ إريترى فى تيجراى الإثيوبى

وكان مبعوثو الاتحاد الإفريقى التقوا برئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، اليوم الجمعة، غداة إعلانه أن الجيش سيبدأ "المرحلة الأخيرة" من هجوم تخشى جماعات حقوقية، أن يؤدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وقالت مفوضية اللاجئين إن 96 ألف لاجئ إريترى يعيشون فى أربعة مخيمات فى تيجراى، حيث وقعت اشتباكات فى الآونة الأخيرة، كانت على مقربة من بعضها.
وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش، فى إفادة فى جنيف: "سينفد الطعام منهم اعتبارًا من يوم الإثنين، ونحن جاهزون بإمداداتنا للوصول إليهم".
وبحسب متحدث المفوضية، تستند التقديرات إلى آخر توزيع للمساعدات قبل بضعة أسابيع، موضحًا أن "المطلوب وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إليهم فى أسرع وقت ممكن".
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