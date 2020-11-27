تضارب فى إيران.. أخبار عن اغتيال فخرى زادة ووكالة طهران الذرية تنفى

جدة - نرمين السيد - سادت حالة من التضارب بين الجهات الرسمية فى إيران بشأن اغتيال محسن فخرى زادة المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى، مساء اليوم الجمعة، ففى الوقت الذى أكدت فيه وسائل الإعلام الرسمية فى طهران وقوع عملية الاغتيال، نفت وكالة الطاقة الإيرانية الحادث، مؤكدة سلامة علمائها.





وحسبما نقلت قناة "العربية"، أكدت وسائل إعلام إيرانية أن محسن فخرى زادة الذى اغتيل شرق طهران، مدرج على قائمة العقوبات الأممية، مضيفًا أن عملية الاغتيال تمت بمنطقة دماوند بالعاصمة طهران.

وأشارت "إيران انترناشونال" إلى أن محسن فخرى زادة هو أحد أبرز العلماء الإيرانيين فى المجالين النووى والصاروخى، وأنه كان رئيس منظمة أبحاث الدفاع الجديدة، وأنه كان قيادى فى الحرس الثورى الإيرانى.

وفى تأكيد لعملية الاغتيال، توعد قيادى بالحرس الثورى على تويتر، بالثأر لقتل علماء إيران النوويين، وقالت مصادر إيرانية إن اغتيال زادة تم بمواجهة بين مسلحين مجهولين وحرسه.

على الجانب الآخر، نفت وكالة الطاقة الذرية فى إيران اغتيال محسن فخرى زادة، مؤكدة سلامة علمائها النوويين.