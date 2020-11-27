جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الجمعة، تأكيدها مقتل العالم النووى الإيرانى محسن زاده بالمستشفى عقب استهدافه، فى وقت سابق اليوم الجمعة، قرب العاصمة الإيرانية طهران.





وكانت وسائل إعلام إيرانية، تداولت فى وقت سابق اليوم الجمعة، نبأ اغتيال محسن فخرى زادة، المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى، بينما نفت أوساط رسمية. وتواجه إيران عقوبات أمريكية، ورفضًا دوليًا لخروقاتها فى مجال التطوير النووى، والذى زاد مؤخرًا عن الحد اللازم للاستخدامات السلمية، وهو ما انتقدته دول أوروبا والولايات المتحدة الموقعة على الاتفاق النووى الإيرانى الموقع عام 2015.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آخر كلام.. وسائل إعلام إيرانية رسمية تؤكد اغتيال فخرى زادة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.