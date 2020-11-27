شاهد | اللقطات الأولى من موقع اغتيال العالم النووي الإيراني قرب طهران

نشرت وسائل إعلام إيرانية صورا من موقع اغتيال العالم النووي الإيرني محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران. وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، أن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده تعرض للاغتيال عن طريق تفجير وإطلاق نار في ابسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران. وأظهرت صور من موقع اغتيال محسن فخري زاده تعرض سيارة للتفجير، ودمار واسع يحيط بالمكان، وسط تواجد أمني مكثف. فيما بين مقطع فيديو نشرته الوكالة قرب موقع الحادث في طهران انتشار أمني مكثف بعد وقوع انفجار بسيارة أسفر عن مقتل العالم النووي. وذكرت الوكالة أن 3 أو 4 مرافقين لمحسن فخري زاده، قتلوا خلال الحادث ي مدينة أبسرد، قرب العاصمة طهران. بينما أشارت وكالة "مهر" إلى أن الموساد الإِسرائيلي يقف وراء اغتيال العالم الإيراني البارز، دون أن تقدم دليلا على ذلك، وسط تضارب للأنباء حول مقتله، وفقا للروايات المحلية.

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