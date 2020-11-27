دوت الخليج :- توفي مساء اليوم الخميس رجل الأعمال الأردني توفيق فاخوري بمستشفى الخالدي بعد تعطل صمام في الصدر ونفي نجله في حديث الى المدينة نيوز قبل قليل عن ان يكون والده قد توفي بسبب كورونا . يذكر ان فاخوري هو مؤسس بنك الأردن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة رجل الأعمال الأردني توفيق فاخوري بمرض في القلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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