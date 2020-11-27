أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة القيادي عبدالله الهديبي

الأمين العام يعزي بوفاة القيادي عبدالله الهديبيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشيخ عبدالله حسين الهديبي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والتنظيمي.

وأشاد بمناقب الفقيد ودوره الوطني والتنظيمي، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية الذين لم يدّخروا جهداً من أجل الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، كما كان احد قيادات المؤتمر النشطة والفاعلة والمشهود لها بالمواقف الوطنية والتنظيمية بمحافظة شبوة،

وعبر أمين عام المؤتمر باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن أحر التعازي وعميق المواساة لأولاد الفقيد وإخوانه وكافة آل الهديبي بمصابهم الاليم.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،