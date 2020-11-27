جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية، ووسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الجمعة، نبأ اغتيال محسن فخرى زادة، المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى، حسبما أفادت قناة "الحدث".
وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة زاده قرب طهران، موضحة "عملية اغتيال محسن فخرى زاده بدأت بتفجير سيارة مفخخة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد .. لحظة اغتيال العالم النووى الإيرانى فخرى زادة فى إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.