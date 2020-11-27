روسيا : بدء تسليم لقاح سبوتنيك V ضد كورونا إلى دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا بدأت تسليم لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا إلى دول إفريقية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك".





وقال بوغدانوف فى تصريح صحفى، إن "الاهتمام باللقاح الروسى كبير، وهناك الكثير من الطلبات، نود تلبية جميع الطلبات التى تلقيناها من أصدقائنا الأفارقة". وفى وقت سابق اليوم أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسى، عن اتفاق مع شركة تصنيع الأدوية الهندية "Hetero" على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا فى الهند من لقاح "سبوتنيك-V" الروسى، أول لقاح يتم تسجيله فى العالم. وأكد مركز "جاماليا" الذى يعمل على إنتاج اللقاح، بداية الأسبوع الجارى، أن فعالية "سبوتنيك - V" تجاوزت 95% بعد 42 يوما من التجارب.

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