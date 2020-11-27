ترامب: بايدن لن يدخل البيت الأبيض إلا في حالة واحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس المنتخب جو بايدن لن يدخل البيت الأبيض، إلا في حالة إثبات قانونية ملايين الأصوات التي حصل عليها في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال ترامب في تغريدة على تويتر "لا يمكن لبايدن الدخول إلى البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن الـ80 مليون صوت التي حصل عليها لم تأت عن طريق الاحتيال أو بشكل غير قانوني".
وأضاف ترامب "عندما نرى ما حدث في ديترويت وأتلانتيا وفلاديفيا وميلووكي.. تزوير كبير لأصوات الناخبين.. إنه يواجه مشكلة كبيرة لا يمكن حلها".
في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي إنه سيغادر البيت الأبيض حال تصويت أعضاء المجمع الانتخابي لصالح السياسي الديقراطي جو بايدن.
وأشار ترامب إلى احتمالية تغيير نتائج الانتخابات قبل موعد التنصيب الرسمي للرئيس الأمريكي في 20 يناير.
ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع في 14 ديسمبر المقبل للتصويت لصالح الرئيس الفائز في الانتخابات، قبل أن يؤدي اليمين في يناير.
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