اعتداء وحشي من الشرطة الفرنسية على موسيقي إفريقي .. شاهد

أثار مقطع فيديو لاعتداء الشرطة الفرنسية على منتج موسيقي من أصول إفريقية ضجة في فرنسا، أدت إلى "صدمة" لدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورن.

وقال قصر الإليزيه إن الرئيس إيمانويل ماكرون "مصدوم جدا" من اللقطات التي أظهرت أفراد شرطة باريس اثناء الاعتداء على منتج موسيقي من أصول إفريقية.

وذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادرها أنه تم توقيف 4 من عناصر الشرطة عن العمل، بعد تصويرهم أثناء الاعتداء على شاب إفريقي، في واقعة أثارت جدلا كبيرا بالبلاد.

ويظهر مقطع فيديو اعتداء الشرطة الفرنسية بشكل وحشي على المنتج ميشال زيلكر، وتعود الواقعة للإسبوع الماضي بحسب الحكومة الفرنسية.

ويبين المقطع تعرض المنتج الإفريقي للضرب على يد الشرطة قرب مدخل استوديو للموسيقى في العاصمة باريس، حيث اشتبك الطرفان بقوة أثناء محاولة لاعتقاله لأنه "لم يرتدي الكمامة".

وأوضحت لقطات من كاميرات المراقبة تدخل 3 رجال من الشرطة للإمساك بالرجل، بينما يواصلون الاعتداء عليه ويركلونه ويضربونه بقوة، بينما يحثوال المنتج المقاومة لعدة دقائق، ليلقيس شرطة رابعة قنبلة غاز مسيلة للدموع داخل الاستوديو.

واتهم محامي الضحية بأن رجال الشرطة نعتوه عدة مرات بـ"الزنجي" ووجه له إهانات متعددة.

فيما ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون أصيب "بصدمة شديدة" واتصل على الفور بوزير داخليته جيرالد دارمانين، لاتخاذ إجراءات حازمة.