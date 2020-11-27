أول رد فعل من إسرائيل على اغتيال العالِم النووي الإيراني

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على أنباء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قرب العاصمة طهران.

نقلت وكالة "رويترز" عن مسوؤل في مكتب نتنياهو قوله إنهم يمنتنعون عن التعليق على عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

كان نتنياهو قال في وقت سابق عام 2018 إن محسن فخري زاده يقود المساعي الإيرانية التي تهدف إلى تطوير ترسانة نووية.

كانت وسائل إعلام إيرانية رسمية أفادت باغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، بعد تعرض سيارته للتفجير، أثناء مرور عربة أخرى مفخخة قرب موكبه.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية نبأ مقتل العالم الإيراني قرب العاصمة طهران، فيما أشارت التقارير إلى سقوط 4 قتلى رفقة العالم الإيراني.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلإلى أن محسن فخري زاده أصيب إصابة خطيرة جراء انفجار أثناء مرور سيارته، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ووجهت وسائل إعلام إيرانية اتهامات لجهاز الموساد الإسرائيلي بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني.