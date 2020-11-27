إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالِم النووي محسن فخري زاده

أصدر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بيانا مقتضبا وصف خلاله اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده بـ"العمل الإرهابي".

وأكد وزير الخارجية الإيراني في تغريدة على تويتر وجود إشارات خطيرة حول دور إسرائيل في مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده.

وقال ظريف إن إيران تدعو المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي لى إنهاء المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي الذي تمارسه إسرائيل.

من جانبه، اتهم حسين دهقان المستشار العسكري للمرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بالوقوف وراء اغتال العالم النووي الإيراني قرب طهران، متوعدا بالرد.

وسبق أن أكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل محسن فخري زاده بعد هجوم عناصر إرهابية مسلحة على سيارته.

وأصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن المحاولات الطبية لم تنجح في إنقاذه.

في المقابل، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على الحادث.