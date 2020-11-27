البنتاجون يمتنع عن التعليق على مقتل العالِم النووي الإيراني.. وترامب يغرد

امتنعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عن التعليق على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، وفقا لوكالة "رويترز". في المقابل، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول أنباء اغتيال محسن فخري زاده. وأعاد ترامب نشر تقارير إخبارية عن مقتل العالم النووي الإيراني، والذي كان على قوائم الموساد منذ سنوات. من جانبه، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعليق على أنباء اغتيال محسن فخري زاده. وقال مسؤول بمكتب نتنياهو إن المكتب لا يعلق على أنباء مقتل عالم إيراني، كان نتنياهو تحدث عن دوره في تطوير ترسانة إيران النووية قبل سنوات. وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية مقتل محسن فخري زاده إثر تعرض سيارته للتفجير قرب العاصمة الإيرانية طهران. بدوره، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

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