إصابة داود أوغلو رئيس وزراء تركيا الأسبق بـ كورونا

أعلن رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال داود أوغلو في تغريدة على تويتر إن نتيجة فحوصاته لفيروس كورونا جاءت إيجابية، مؤكدا أن حالته الصحية جيدة.

وأكد رئيس الوزراء التركي الأسبق أنه سيواصل العمل من المنزل خلال فترة الحجر الصحي، متمنيا الشفاء لجميع مصابي فيروس كورونا.

ويعد أوغلو رئيس حزب المستقبل من أشد المنتقدين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واتهمه بالفشل في إدارة أزمة كورونا.

وفي وقت سابق، قال أوغلو إن الرئيس التركي "أخطر على العالم من كورونا".

وأوضح رئيس وزراء تركيا الأسبق أن النظام الرئاسي في تركيا قائم على عدم الكفاءة والتعسف.