نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اغتيال المدير الاول للبرنامج النووي الايرانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افادت القناة العربية أن وسائل إعلام إيرانية، أعلنت عن اغتيال عالم نووي إيراني قرب طهران.

وذكرت أن قناة إيران إنترناشيونال نقلت عن وكالة "رجاء نيوز "للأنباء، مقتل محسن فخري زاده أحد علماء إيران في المجال النووي والصاروخي في منطقة دماوند في محافظة طهران.

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بلغت 14051 إصابة، وتوفي 406 اشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبحسب أرقام وزارة الصحة الصادرة اليوم، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 922397 حالة إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 47095 حالة حتى الآن.



وقالت الوزارة إن 5860 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، حيث ارتفع عدد المتعافين إلى 640065 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.



وأعلنت السلطات الصحية أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.