أخبار اليمن : اللجنة المشتركة تواصل اجتماعاتها

اللجنة المشتركة تواصل اجتماعاتها
واصلت اللجنة المشتركة المكلفة من الاجتماع المشترك لمجلسي النواب والشورى بدراسة الآراء والملاحظات والمقترحات المقدمة في اجتماع مجلسي النواب والشورى المنعقد الأحد الماضي اجتماعها مساء اليوم، برئاسة نائب رئيس اللجنة عضو مجلس الشورى محمد عبدالله الكبسي.
ناقش الاجتماع مشروع التقرير الذي سيقدم للاجتماع المشترك المزمع عقده في الجلسة المشتركة المقبلة، للوقوف أمام تطورات مستجدات الأحداث الأخيرة التي تشهدها المحافظات اليمنية المحتلة بما فيها محافظتي المهرة وسقطرى وما تتعرض له المحافظات الواقعة تحت سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي من تدمير للمقدرات والبيئة وتجريف الأرض والاعتداء على معالم الحدود بالمهرة والسكان واستحداث معسكرات واستمرار العدوان والحصار.
وأكد المجتمعون سرعة استيعاب الملاحظات والآراء التي تطرق إليها أعضاء اللجنة في الاجتماع المنعقد مساء اليوم.
كما تم التأكيد على أهمية المراجعة والتصويب واستيعاب كافة الملاحظات والمقترحات وصولاً إلى مخرجات ونتائج تعبر عن تطلعات الشعب اليمني في تحرير كافة المناطق اليمنية المحتلة وما يتطلبه ذلك من شحذ للهمم وحشد الطاقات والامكانات لمواجهة ودحر قوى الغزو والاحتلال واستعادة السيادة على كامل التراب والمياه والجزر اليمنية.
وأقرت اللجنة مشروع التقرير مع استيعاب الملاحظات والمقترحات التي أكد عليها أعضاء اللجنة في الاجتماع.
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