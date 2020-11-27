نشر بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي المصري، رسالة مختصرة، وأخيرة، قبل ساعات من القمة المرتقبة بين فريقه والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، الجمعة.
ويلتقي عملاقا الكرة المصرية في نهائي قاري سمي بنهائي القرن، هو الأول من نوعه بين فريقين من دولة واحدة في نهائي البطولة الأفريقية.
وكتب المدرب الجنوب أفريقي على موقع تويتر، مخاطبا على ما يبدو جماهير العملاق الأحمر: "نضع كل شيء في يد الله.. خططنا، أهدافنا، وأحلامنا".
ويواجه موسيماني موقفا دقيقا في أول لقاء قمة يجمعه بالزمالك، غريم الأهلي التقليدي، علما بأنه سبق أن قاد فريقه السابق ماميلودي صنداونز لانتصارات عريضة على كلا الفريقين المصريين.
ويغيب عن الأهلي نجومه وليد سليمان وأليو ديانغ وصالح جمعة بسبب إصابتهم جميعا بفيروس كورونا، بينما سيفتقد الزمالك جهود لاعبيه محمود حمدي "الونش" وعبدالله جمعة ويوسف أوباما للسبب ذاته.
يشار إلى أن المدرب الجنوب أفريقي تولى قيادة الأهلي قبل أسابيع، خلفا للسويسري رينيه فايلر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من 8 كلمات.. مدرب الأهلي المصري يوجه "الرسالة الأخيرة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.