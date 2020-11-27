عاجل .. إصابة داود أوغلو رئيس الوزراء التركى الأسبق بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أمس الخميس، أن العدد اليومى للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا فى تركيا، سجل فى الساعات الـ24 الماضية، رقما قياسيا بلغ 174 حالة.

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29.132 حالة إصابة جديدة بكورونا، بما فى ذلك الحالات التى لم تظهر عليها أعراض.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالى للإصابات فى تركيا بلغ 474.606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالى جراء المرض 13.014، منذ تفشى الوباء بالبلاد.