إيران تتهم إسرائيل بالتورط فى اغتيال فخرى زادة

جدة - نرمين السيد - أدان وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، اغتيال العالم محسن فخرى زادة، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات خطيرة عن دور إسرائيلى فى مقتل زادة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا فى الوزارة محسن فخرى زاده، مشيرة إلى أن "عناصر مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخرى زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع". وأشارت إلى أنه أثناء الاشتباك بين فريقه الأمنى والمسلحين، أصيب محسن فخرى زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، ولم ينجح الفريق الطبى فى إحيائه. وقالت وكالة "فارس" الإيرانية، أن اغتيال زادة، تم عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، مضيفة أن مرافقى زادة اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

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