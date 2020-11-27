تركيا تسجل نحو 30 ألف إصابة جديدة بكورونا و177 وفاة

سجلت السلطات الصحية في تركيا 29 ألفا و845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأبلغت وزارة الصحة التركية عن 177 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بحسب وكالة "الأناضول" الحكومية.
وأكدت الوكالة الرسمية شفاء 3 آلاف و845 مصاب بكورونا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 392 ألفا و616.
وتشهد تركيا على مدار الأسابيع الماضية ارتفاعا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، ما دفع السلطات المحلية للتحذير من خطورة الموجة الثانية للوباء.
في وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية إنه من المتوقع العودة إلى الحياة الطبيعية في العام المقبل، وسط ظهور لقاحات إضافية جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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