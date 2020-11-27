رسميا .. السعودية تعلق استيراد بعض السلع التركية

أكد اتحاد المصدرين الأتراك أن السعودية علقت، رسميا، واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا، وذلك بعد حملة شعبية واسعة بدأت منذ أشهر لمقاطعة المنتجات التركية.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن اتحاد المصدرين الأتراك أن واردات اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل ومنتجاتهم، فضلا عن الحليب وبدائل حليب الأم، تقرر تعليقها من 15 نوفمبر الجاري.
وتقول تركيا إن السعودية أبلغتها بعدم وجود مقاطعة رسمية، لكن اتحاد المصدرين يؤكد أن وزارة التجارة التركية أخطرته بتعليق واردات بعض السلع في وقت سابق من هذا الشهر.
وانطلقت حملة شبعية واسعة في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية لمقاطعة المنتجات التركية، على خلفية التدخل التركي المتواصل في شئون العرب وسلوك نظام الرئيس رجب طيب أردوغان المزعزع للاستقرار.
وتراجعت الصادرات التركية إلى السعودية 16% خلال أول 10 أشهر من هذا العام، وفقا لجمعية المصدرين الأتراك.
في سياق آخر، عقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اجتماعا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بالنيجر.
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