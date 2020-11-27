نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو متداول لموقع اغتيال العالم النووى الإيرانى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فيديو متداول يقال أنه للحظة اغتيال محسن فخرى زادة العالم النووى الإيرانى، قرب العاصمة الإيرانية طهران

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية، ووسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الجمعة، نبأ اغتيال محسن فخرى زادة، المدير الأول للبرنامج النووى الإيرانى، حسبما أفادت قناة "الحدث".

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة زاده قرب طهران، موضحة "عملية اغتيال محسن فخرى زاده بدأت بتفجير سيارة مفخخة".