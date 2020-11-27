موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 م و أيام صرف أيضاََ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر القادم 2020 م، ولذلك يتم الإعلان رسمياََ على أن سوف يتم صرف المعاشات التقاعدية على مجموعة من الدفعات، ولذلك تم الإعلان بشكل رسمي عن موعد صرف المعاشات.

بالإضافة إلى ذلك أن يتم الصرف على مجموعة من الدفعات، حيث أن الدفعة الأولى يتم صرفها من جميع ماكينات الصرف الآلية، والثانية يتم صرفها من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2020 م :

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر المقبل 2020 م علي مستوي الجمهورية، البالغ عددهم نحو حوالي 9 مليون مواطن من أصحاب المعاشات التقاعدية، حيث أن موعد الصرف مطلع الشهر القادم وهو يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 ديسمبر 2020 م.

بالإضافة إلى ذلك أن يتم صرف المعاشات التقاعدية عبر مكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، ومن البنوك أيضا، ويمكن من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية في مختلف المحافظات في مصر، ولذلك سوف يتم اتباع النظام الذي تصرف به اموال اصحاب المعاشات.

يجب على المواطن المستفيد من صرف المعاشات التقاعدية اتباع النظام، وهي مقسمة إلى 3 شرائح وهما الشريحة الأولى سوف يتم صرف المعاش التقاعدي ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر المقبل 2020 م، والشريحة الثانية، والثالثة كما هو موضح سابقًا.

أيام صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل 2020 م :

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف المعاشات الخاصة بشهر ديسمبر القادم 2020 م، ولذلك تم الإعلان على أن يتم تقسيم أيام صرف المعاشات إلى ثلاث فئات لكي فئة يتم تحديد أيام لها لكي يتم الصرف على مجموعة من الدفعات وهذا يعد أمر ضروري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله.

حيث أن هذه التعليمات والإرشادات يعد أمر هام جدا خوفاً من تفشي فيروس كورونا المنتشر، ولذلك يجب أتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنعاََ للتكدس، والحزام، وهذا أمر احترازي، وحفاظاََ على أرواح أصحاب المعاشات التقاعدية.

ومن المستفاد أن أيام صرف معاشات شهر ديسمبر المقبل 2020 م، على أن أصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتم صرف لهم معاش أقل من 1000 جنية مصري، الذي قد بلغ عددهم حوالي 2.4 مليون مواطن، حيث أن موعد الصرف الخاص بهم يوم الثلاثاء والأربعاء أيضا.

حيث أن أصحاب المعاشات التقاعدية الخاصة بالمواطنين بشهر ديسمبر القادم 2020 م الذي يتم صرف معاش لهم أقل من 2000 جنيه مصري، الذي بلغ عددهم نحو 2.4 مليون مواطن ومستفيد، ابتداء من يوم الأحد والاثنين أيضا.