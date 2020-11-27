2مليون ريال تمويل شخصي بدون تحويل الراتب وبدون كفيل

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي سريع الي 2 مليون ريال سعودي كحد أقصي بدون تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل وبدون كفيل، ويعتبر بنك الراجحي من أفضل البنوك في المملكة العربية السعودية فهو يملك أكبر شبكة فروع في السعودية وخارج السعودية فهو يعتبر من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، فمصرف الراجحي يقدم تمويل شخصي وفوري فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت كل الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة، فمن خلال موقع ثقفني الإخباري نقدم لكم شروط الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 2 مليون ريال سعودي.شروط الحصول علي التمويل الشخصي المقدم من مصرف الراجحي بدون كفيل
- يشترط أن يكون العميل المتقدم للقرض سعودي الجنسية.
- يشترط أن يكون العميل لا يزيد عن 55 عاماً، ولا يقل عمره عن 25 عاماً.
- الراتب الشهري الخاص بالعميل المتقدم للتمويل لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- يشترط أن يكون العميل عاملا في القطاع العام أو الخاص بفترة زمنية لا تقل عن ثلاث أشهر كحد أدني.
يقدم مصرف الراجحي كثير من الخدمات التمويلية والقروض البنكية التي تخدم المواطنين السعودين والتي تناسي جميع الفئات، ويقدم مصرف الراجحي تمويلات شخصية تخص القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع العسكري، فمن حق أي مواطن سعودي أن يحصل علي التمويل إذا توافرت كل الشروط والمستندات المطلوبة، فمن خلال موقعنا نقدم لكم مزايا التمويل الشخصي المقدم من بنك الراجحي.
- تمويل شخصي سريع يصل الي 2 مليون ريال سعودي.
- تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري.
- تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي.
- يميز تمويل مصرف الراجحي بأنه تمويل شخصي وفوري يتم في خلال أيام قليلة إذا توافرت كل الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.
المستندات والأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل المقدم من بنك الراجحي
يقوم بنك الراجحي بتقديم تمويلات متنوعة تخدم المواطنين السعوديين وتناسب جميع الفئات، فهو يقوم بتحديد بعض الوثائق والأوراق والمستندات التي يقدمها العميل للبنك، ومن خلال موقعنا الثقافي نقدم لكم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي تمويل مصرف الراجحي.
- الهوية الشخصية للعميل ولا بد أن تكون سارية.
- قم بإرسال الأوراق والمستندات المطلوبة عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لمصرف الراجحي.
- الأوراق الخاصة بالراتب الشهري للعميل ومكان العمل وعنوان الإقامة الخاص بالعميل.
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