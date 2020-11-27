"حققها يا بيتسو".. جماهير جنوب إفريقيا "حمراء" لعيون القائد

"بيتسو بيتسو سجلها يا بيتسو".. هتاف شهير عرف به مدرب الأهلي المصري الحالي بيتسو موسيماني، أثناء فترة احترافه كرة القدم داخل نادي "صن داونز" الجنوب إفريقي، قبل أن يتولى تدريبه والفريق الأول لمنتخب كرة القدم لفترة طويلة.

ويعود الهتاف هذه المرة، ولكن من جماهير جنوب إفريقيا، أثناء قيادة مدربهم للنادي الأهلي المصري بنهائي إفريقيا للأندية.

"موهلاه"، وهو مشجع من جنوب إفريقيا، رأى بيتسو في كل مراحله التدريبية، عندما كان موجودًا كمساعدًا للمدرب في بطولة كأس العالم عام 2010، وكان حينها مجرد المشاركة في البطولة الأكبر عالميًا أملًا في حد ذاته.

لم يكن الحظ حليفا، وقتها، لكن بيتسو استطاع أن يبني على هذا، ويصبح المنتخب الأول، والكرة الجنوب إفريقية على خارطة الساحة الكروية، حتى ترك المنتخب في عام 2012، ليتولى تدريب صنداونز.

يقول "موهلاه" لموقع "دوت الخليج" أنه سيشجع الأهلي اليوم، لن يمنعه كوفيد 19 من المتابعة عبر الأثير، على الرغم من رغبته العارمة في المشاهدة في منطقة مفتوحة لكن يفضل السلامة على ذلك، مشيرًا إلى أن الجميع يتابع بيتسو اليوم ويتمنى له النصر، حيث سيشاهد المباراة مع عائلته الصغيرة في المنزل.

"مبتهج".. هذه هي الكلمة الأكثر تعبيرًا التي استخدمها الشاب الجنوب إفريقي لوصف شعوره بوجود مدرب من بلده في الليلة الختامية لبطولة إفريقيا للأندية، وهو على رأس القيادة الفنية للنادي الأهلي، نادي القرن كما هو متعارف عليه في القارة الإفريقية، قائلا:" لا يمكنني حتى شرح ذلك ، لكنني سعيد جدًا من أجله وأتمنى له وللفريق كل التوفيق في مباراة الليلة. أنا مقتنع بأنهم سيفوزون في آخر مبارياتهم".

تشجيع موسيماني المدرب الجنوب إفريقي الأشهر، جعل للنادي الأهلي المصري شأنًا آخر هناك، وهو الذي اعتاد أن يواجههم وحتى تسبب في خروج موسيماني نفسه في النسخة الحالية من البطولة، عندما تمكن الأهلي من هزيمته في مباراة الذهاب، والتعادل معه على ملعب فريق صنداونز، لكن الأهلي استغل ذلك عبر صفحة رسمية ناطقة بالإنجليزية مخاطبًا الجمهور الإفريقية المحبة لمدربه الجديد.

في السياق ذاته، أطلقت مجموعة من محبي الفريق المصري في جنوب إفريقيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لمشاهدة المباراة في كيب تاون، تحت مسمى "رابطة محبي النادي الأهلي في جنوب إفريقيا"، بينما نشرت الصفحة الرسمية الناطقة بالإنجليزية للفريق المصري صورًا للرابطة بقمصان الفريق وأعلامه المعروفة بالنسر التاريخي.

موقع "دوت الخليج"، تواصل مع مؤسس الرابطة، تكلاني، الذي أشار إلى أن تأسيسها يأتي لحبهم الشديد لبيتسو موسيماني وما حققه لصنداونز خلال فترة تدريبه الطويلة التي بدأت عام 2012، حتى انتهت خلال الشهور القليلة الماضية، ليتولى تدريب الأهلي المصري، مشيرًا إلى أن كافة جماهير النادي الجنوب إفريقي خلف مدربهم السابق.

تكلاني يرتدي اليوم "الفانلة" الحمراء، كان لا يتمنى أن يرفع فريق آخر غير صنداونز البطولة الإفريقية، لكن عزاءه الوحيد أن مدربه التاريخي سيكون هو البطل، ويقول:"بيتسو شخص رائع وفريد في طريقة تدريبه لكرة القدم، نحن نصدقه وندعمه، ونتمنى أن يحقق البطولة الإفريقية اليوم مع الأهلي المصري".

سابيلو مباثا، شاب جنوب إفريقي ما إن تشاهد حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حتى تدرك بسهولة أنه مشجع متعصب لصنداونز، فريق الطفولة هكذا قال سابيلو، لكن رغم ذلك سيحمل علم الأهلي الليلة ويرفع صورة بيتسو مدربه المفضل، قائلا: "نحن خلفه تمامًا هنا في جنوب إفريقيا، لقد فاز بكل شيء في دوري المحترفين بما في ذلك البطولة الإفريقية أمام الزمالك نفسه".

سابيلو أضاف لموقع "دوت الخليج" خلال حديثه أن جميع مشجعي صنداونز يشجعون بيتسو موسيماني اليوم، نريده أن يفوز باللقب للمرة الثانية، مع كل ما قدمه لنا كجمهور خلال السنوات الماضية، حيث أحدث نقلة نوعية على مستوى كرة القدم في البلاد، والآن يقف الجميع خلفه ويرفعون صورته ويقولون :"هيا يابيتسو".

10 ألقاب في مسيرة بيتسو موسيماني التدريبية.. 5 ألقاب في دوري جنوب إفريقيا، وبطولتا كأس، وبطولة نيدبانك، ولقب دوري أبطال إفريقيا، ولقب على مستوى السوبر الإفريقي، حيث يأمل المدرب الأول الذي يتولى تدريب الفريق المصري قادما من جنوب القارة، أن تشهد الليلة إضافة بطولة جديدة لتصبح الثانية في تاريخه على مستوى دوري أبطال إفريقيا.