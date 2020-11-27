ترامب يعيد نشر أخبار عن اغتيال العالم النووى الإيرانى فخرى زادة

جدة - نرمين السيد - أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نشر أخبار عبر حسابه فى موقع "تويتر"، بشأن اغتيال العالم النووى البارز محسن فخرى زاده فى طهران، اليوم الجمعة، دون التعليق على الموضوع، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وأعاد ترامب فى "تويتر" نشر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" عن اغتيال فخرى زادة. كما أعاد ترامب نشر تغريدة للصحفى الإسرائيلى يوسى ميلمان تنص على أن هذا العالم كان رئيسا لبرنامج إيران العسكرى السرى وأنه كان مطلوبا لدى جهاز الاستخبارات الإسرائيلى "الموساد" على مدى سنين وأن اغتياله يوجه ضربة إلى إيران من الناحية النفسية والمهنية. وأكدت السلطات الإيرانية اغتيال فخرى زاده، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا التابع لوزارة الدفاع، محملة إسرائيل المسؤولية.

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