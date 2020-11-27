إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 61 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمعلومات الجامعة بلغ إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم 61 مليونا و64901، وإجمالى حالات الوفاة مليون و433789 شخصا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس فى الولايات المتحدة وحدها 12 مليونا و885299، فى حين بلغ إجمالى الوفيات 263462.

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