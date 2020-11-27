قتلى وجرحى في انفجار بالعاصمة الصومالية مقديشو

قتل نحو 7 أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم انتحاري قرب مطعم على طريق المطار بمقديشو، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابة 10 أشخاص على الأقل.

تزامن ذلك، مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميللر، قام بزيارة غير معلنة للصومال، يوم الجمعة.

وأصبح ميللر هو أول وزير دفاع أمريكي يزور الصومال، وذكرت الوزارة أنه احتفل بعيد الشكر مع العسكريين الأمريكيين والمتعاقدين في معسكر ليمونير في جيبوتي ومقديشو في الصومال.

وبحسب التقارير، تعتزم الولايات المتحدة لتخفيض قواتها في الصومال خلال الأيام المقبلة.