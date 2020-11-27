مصمم فلتر علميّ "مصر والمغرب": نفذته خصيصا لابتسام مومني للاعتذار للمصريات

أكد المصمم والفنان المغربي يوسف شريبة، إنه بذل جهدًا كبيرًا لتصميم فلتر خاص استخدمته ملكة جمال المغرب ابتسام مومني كقناع لعلمي مصر و المغرب لتعتذر من خلاله للمصريين بعد اساءاتها المتكررة في حق المرأة المصرية.

وكانت ابتسام مومنى ملكة جمال المغرب، والتى كانت أساءت إلى المصريات فى أحد المنشورات على انستجرام، قالت إنها تعتذر عن اساءتها للمرأة المصرية، مشيرة الى انها قامت بالاعتذار عن إساءتها حتى لا يكون هناك أى مشكلة بين شعبين شقيقين بسببها مؤكدة على انها فى إساءتها لم تعمم الإساءة للمصريات جميعا و اساءتها جاءت بدون قصد و ترى أن الاعتذار واجب.

وأضافت إنها لم تكن تريد أن تعلق على هذا الامر ثانية قائلة " انا أخطأت و أسأت للمرأة المصرية التي هي على رأسى من فوق، و مثل ما بعز المرأة المغربية كذلك أعز المرأة المصرية لأنه كلنا نساء و على رأسى كل الوطن العربى، و أعتذر عن الإساءة و الخطأ الذى ارتكبته دون قصد "، و تابعت " انتم حلوين و هتفضلوا حلوين و الدليل أن سيدة الشاشة العربية الجميلة فاتن حمامة مصرية ".

علي جانب آخر أكد المصمم يوسف شريبة ان تركيب علمين في مساحة صغيرة هو عمل دقيق و يحتاج الكثير من الدقة و التركيز خاصة ان القناع يتحرك مع حركة الوجه و الفم، إلا ان البعض تجاهل دوره البارز في تصميم هذا الفلتر، مشيرًا إلى انه من حقوقه الادبية و الفنية الاشارة الى اسم المصمم.

وسبق للفنان و المصمم يوسف شريبة تصميم الكثير من " الفلاتر " المستخدمة في خاصية " الستوري " على مختلف المنصات، منها علم بلاده المملكة المغربية الذي ارتداه عدد من النجوم امثال اسما لمنور و حاتم عمور، كما انه صمم مؤخرًا فلتر خاص يحمل علم دولة الامارات العربية المتحدة للاحتفال باليوم الوطني الــ ٤٩ و الذي يصادف يوم ٢ ديسمبر القادم.

و اكد شريبة بانه يحب تصميم فلاتر تحمل اعلام البلاد العربية لما تتركه من تأثير في قلوب الشعوب.