رئيس وزراء إثيوبيا يرفض إنهاء الصراع في تيجراي

التقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المبعوثين الخاصين للاتحاد الإفريقي، لمناقشة تطورات الصراع في إقليم تيجراي.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن جهود مبعوثي الاتحاد الإفريقي تعثرت في إخماد الصراع الدائر في إقليم تيجراي الإثيوبي، حيث رفض آبي أحمد مساعي الاتحاد الإفريقي لإنهاء الصراع.

واستقبل آبي أحمد رئيس موزمبيق السابق يواكيم شيسانو ورئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، ورئيس جنوب إفريقيا السابق كجاليما موتلانثي، المبعوثون الخاصون المعينون لسيريل رامافوزا ، رئيس جنوب إفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي.

وقال مكتب آبي أحمد في بيان عقب اللقاء إن رئيس الحكومة الإثيوبي شدد على مسؤوليته إدارته على فرض سيادة القانوني في تيجراي وجميع أنحاء البلاد.

وأشار البيان إلى أن عدم معاقبة المتورطين في أزمة تيجراي من شأنه أن ينمي ثقافة الإفلات العقاب، وستكون عواقبه وخيمة.

وأضف أن آبي أحمد أعرب عن تقديره للمبعوثين الخاصين لزيارتهم إثيوبيا،لكنه تعهد بإكمال عملية إنفاذ القانون.

وأدت عملية عسكرية أطلقها الجيش الإثيوبي ضد قوات إقليم تيجراي المطالبة بالانفصال إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين نحو السودان ومناطق أخرى.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رفضه أي محاولة خارجية للتدخل في الشئون الداخلية لإثيوبيا، وسط تقدم لقواته نحو ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي معقل المتمردين.