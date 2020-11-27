أفضل تمويل الأسرة والحصول علي بكل سهولة

يقدم العديد من البنوك والشركات بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التمويلية التي تساعد المواطنين في عمل مشروع خاص بهم، حيث تسعي البنوك والشركات المتواجدة داخل أراضي المملكة العربية السعودية دائما الي مساعدة المواطنين الذين يعانون من ازمات مالية، والأسر الذين تزايدت عليهم المسؤوليات واصبحوا غير قادرين علي المعيشة، لذلك تسعي البنوك والشركات دائما الي تقديم كامل المساعدات علي شكل قروض، ومن ضمن هذا البنوك بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف والادخار، حيث يعد بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك المتواجدة داخل المملكة والتي يرغب الكثير من المواطنين في الحصول علي تمويلاتة، فهو يقدم العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين ومن ضمنهم تمويل الأسرة، ولذا سوف نتعرف معكم من خلال موقعنا هذا موقع ” ثقفني الاخباري” كيفية الحصول علي تمويل الأسرة والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

شروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل الأسرة ببنك التنمية الاجتماعية

قد حدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب علي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل أن تتوفر لديهم جميع الشروط اللازمة.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم لطلب التمويل عن 70 عاما. يجب أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 عاما. يجب علي المتقدم لطلب التمويل أن لا يتجاوز الدخل الشهري عن 12.500 ريال سعودي وذلك من أجل الحصول علي التمويل. يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للفرد داخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي، ويتم احتساب عن طريق تقسيم رب الأسرة علي حسب عدد أفرادها. يمكن للمرأة الأرملة أو المطلقة التقديم علي طلب التمويل. يتم احتساب الولد الذي لا يتجاوز عمرة عن 24 عاما ولا يعمل وغير متزوج يتم احتسابة، وايضا البنت تحتسب فرد من أفراد الأسرة حتي تتزوج.

صورة من سجل الاسرة، وصورة لطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية.

صورة هواية بطاقة الكفيل للمتقدم بالقطاع الخاص.

يجب إحضار نموزج 104 للعامل بالجهة الحكومية، ونموزج 105 للعامل بالقطاع الخاص ويشترط أن يكون مختومة من جهة العمل الخاصة ولا يمكن أن يتجاوز مدة اعتمادة 60 يوما.

يجب إحضار اصل رقم الابيان ومختوم من البنك.

يجب إحضار كشف رواتب اخر ثلاثة أشهر.

تعريف راتب المتقدم والكفيل للعامل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص ومخازن من جهة العمل.

يجب إحضار تصريح بياناتي للمتقدم ساري المفعول.

يجب إحضار تصريح بياناتي للمتقدم ساري المفعول للعامل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.

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الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل