أخبار اليمن : فلكي يمني: هزة بحرية بقوة 4.5 درجة في خليج عدن

فلكي يمني: هزة بحرية بقوة 4.5 درجة في خليج عدنأكد الفلكي اليمني عدنان الشوافي، أن هزة بحرية بقوة 4.5 درجة تم رصدها صباح اليوم وسط خليج عدن.

وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابة فيس بوك، بحسب مواقع الرصد الزلزالي وهيئة المساحة الجيولوجية الامريكية والتي رصدت اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 حوالي الساعة 9:48 صباحا بتوقيت صنعاء (UTC+3) هزة بحرية "خفيفة" 4.5 درجة على مقياس رختر مركزها وسط خليج عدن وتبعد مسافة حوالي 200 كيلومتر من المكلا وبورتها على عمق 10 كيلومتر. مؤكداً أن لا تأثيرات لها على السواحل اليمنية.

وأشار الشوافي إلى أنها خفيفة وعادة ما تتكرر، مؤكداً أن هذه الهزة الثالثة خلال أقل من شهر على مسافة اقل من 450 كيلومتر من ارخبيل سقطرى.

