أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 214 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 214 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 214 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات أربع غارات جوية على الدريهمي والمدينة وتسع غارات لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي والجبلية.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي وتحليق ثمان طائرات حربية في أجواء حيس وكيلو 16 والفازة والمنظر وشارع الخمسين والدريهمي.

وذكر المصدر أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء الفازة والمنظر والجبلية وشارع الخمسين والدريهمي و34 خرق بقصف مدفعي لـ 222 قذيفة و146 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.