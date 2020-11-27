ترامب : يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض إذا أثبت صحة 80 مليون صوت

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه بإمكان جو بايدن دخول البيت الأبيض، فقط إذا أثبت أن الأصوات الـ80 مليون "السخيفة" التى حصل عليها لم تكن مزورة وغير شرعية، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر "لا يمكن لبايدن دخول البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن 80 مليون صوت" السخيفة التى تم الحصول عليها ليست بطريقة احتيالية أو غير قانونية" وتابع ترامب "عندما ترى ما حدث فى ديترويت وأتلانتا وفيلادلفيا وميلووكى، تزوير هائل للناخبين، إنه يواجه مشكلة كبيرة غير قابلة للحل!".

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