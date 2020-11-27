أكثر من 110 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأكدت الجامعة أن الولايات المتحدة سجلت خلال يوم أمس الخميس 110611 إصابة جديدة بالفيروس التاجى الذى يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 181490 إصابة فى اليوم السابق.

وتراجع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى فى البلاد خلال آخر 24 ساعة مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق "1232 وفاة الخميس مقابل 2297 وفاة الأربعاء".

وسجلت فى الولايات المتحدة حتى اليوم الجمعة، 12 مليون و885297 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، منها 263462 حالة وفاة، أى أكبر حصيلة على مستوى العالم.