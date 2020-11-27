مقتل 5 من مرضى كورونا إثر نشوب حريق فى مستشفى بالهند

جدة - نرمين السيد - لقى خمسة من المصابين بكورونا حتفهم فى الهند إثر حريق شب بوحدة رعاية مركزة لمرضى كورونا فى أحد المستشفيات، هو الرابع منذ بدء الجائحة، ما دفع المحكمة العليا لطرح استفسارات غاضبة.





وأظهرت لقطات بثها التلفزيون أن الحريق الذى شب فى الصباح الباكر فى مدينة راجكوت بولاية جوجارات فى غرب الهند، أتى على وحدة الرعاية المركزة فى المستشفى الخاص بمرضى الكورونا. وقال مسؤول حكومى إن السبب المرجح للحريق هو ماس كهربائى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم". وأضاف فى تصريحات: "توفى ثلاثة من المرضى فى مكان الحريق، وتوفى اثنان فى الطريق إلى مستشفى الحروق، ولم يصب مريضان آخران فى وحدة الرعاية المركزة بأذى". وأثار أحدث حريق غضب أعلى محكمة هندية وطالبت الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بتقديم رد تفصيلى بشأن سبب تكرار الحرائق فى مستشفيات العزل.

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