حظر تجوال في الناصرية جنوب العراق بعد اشتباكات دامية بين المتظاهرين وأنصار الصدر

أعلنت السلطات العراقية فرض حظر شامل للتجوال في مدينة الناصرية جنوب شرق العراق بمحافظة ذي قار، وذلك على خلفية اشتباكات بين ناشطين محتجين وأنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وذكرت قناة "السومرية نيوز" الشرطة في محافظة ذي قار فرضت حظر شامل للتجول في الناصرية على خلفية الاشتباكات العنيفة.
وأفادت وسائل إعلام محلية بإقالة قائد شرطة ذي قار حازم الوائلي، بعد اشتباكات وسط الناصرية.
وقتل شخصين على الأقل وأصيب 50 آخرون خلال اشتباكات بين المحتجين وأنصار التيار الصدري في الناصرية.
وبحسب التقارير، هاجم عدد من أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تجمع للمتظاهرين المعتصمين في الناصرية بالرصاص الحي والسلاح الأبيض، ما خلف قتلى وجرحى.
وتضاربت الأنباء حول عدد القتلى خلال الاشتباكات، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل 4 أشخاص على الأقل.
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