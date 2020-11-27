الجيش الإثيوبي يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية قرب عاصمة تيجراي

أعلن الجيش الإثيوبي، اليوم الجمعة، السيطرة على مواقع استراتيجية حول ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، حيث يتمركز قادة جبهة تحرير شعب تيجراي المطالبة بالانفصال.

وأكد الجيش الإثيوبي تحرير مناطق هوزن والنجاشي وأديكية ومايميسانون وهيوان ووكرو بالكامل من سيطرة قوات جبهة تحرير تيجراي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إينا".

وأطلق الجيش الإثيوبي المرحلة الأخيرة من عملية إنفاذ القانون في إقليم تيجراي، بعد انتهاء مهلة حكومية مدتها 72 ساعة لقوات تيجراي للاستسلام.

علاوة على ذلك، أكد الجيش الإثيوبي سيطرته على منطقة أجولا، على بعد نحو 32 كم من ميكيلي عاصمة تيجراي.

وأوضح مسؤول بالجيش الإثيوبي أن قواته تتقدم للسيطرة على أماكن استراتيجية ستمكنهم من تحرير ميكيلي خلال أيام.

من جانبه، رفض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مساع الاتحاد الإفريقي لوقف الصراع في إقليم تيجراي.

وأدى الصراع المسلح في تيجراي إلى نزوح عشرات آلاف من سكان الإقليم نحو السودان ومناطق حدودية أخرى.