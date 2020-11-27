ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن 3 مسؤولين استخباراتيين تأكيدهم أن إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده. فيما قال مسؤول إسرائيلي إنه عقب مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب طهران، سيكون من الصعب على إيران مواصلة برنامجها للتسلح النووي بنفس الوتيرة. من جانبه، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إسرائيل بالوقوف وراء مقتل العالم النووي محسن فخري زاده. بينما قال محمد باقري رئيس الأركان العامة للجيش الإيراني إن "مسؤولية اغتيال العالم محسن فخري زادة تقع على عاتق إرهابيين على صلة بالاستكبار العالمي والكيان الصهيوني". وبحسب التقارير، أصيب العالم الإيراني بجروح بالغة إثر تفجير استهدف سيارته، ما أدى لنقله إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه لم تنجح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيويورك تايمز تكشف الجهة المسئولة عن قتل العالم النووي الإيراني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.