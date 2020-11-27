محكمة أمريكية توجه ضربة مدمرة لـ ترامب في بنسلفانيا

رفضت محكمة استئناف فيدرالية في ولاية بنسلفانيا، اليوم الجمعة، الطعن المقدم من حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد نتائج الانتخابات في الولاية والاتهامات المتعلقة بالتزوير.

وقالت المحكمة إن مزاعم حملة ترامب "ليس لها أساسس"، حيث يعد القرار ضربة مدمرة أخرى لجهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات في عدد من الولايات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن على رأسها بنسلفانيا.

وقررت المحكمة رفض طلب حملة ترامب بمنع اعتماد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في االانتخابات بولاية بنسلفانيا.

من جانبها، أكدت حملة ترامب أن انتخابات بنسلفانيا كانت غير قانونية، وأعلنت جينا إيليس المسؤولة القانونية بفريق ترامب اللجوء للمحكمة العليا الأمريكية.

واتهمت حملة ترامب السلطات القضائية في ولاية بنسلفانيا بالتستر على مزاعم الاحتيال والتزوير في الانتخابات.

كان ترامب أعلن في وقت سابق أنه "لا يمكن لبايدن الدخول إلى البيت الأبيض كرئيس إلا إذا تمكن من إثبات أن الـ80 مليون صوت التي حصل عليها لم تأت عن طريق الاحتيال أو بشكل غير قانوني".

وأكد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت عضاء المجمع الانتخابي لصالح السياسي الديقراطي جو بايدن.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر المقبل لاختيار الرئيس الفائز، قبل موعد التنصيب الرسمي في 20 يناير.