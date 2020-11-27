نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلامي أثيوبي: استمرار المعارك في تيجراي والوضع الإنساني يتأزم.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أنور إبراهيم، إعلامي أثيوبي، إن المعارك مستمرة خلال الأيام الماضية في إقليم تيجراي بين الحكومة الفيدرالية وأهالي الإقليم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الصراع بدأ يصل لمراحل متطورة.

وأكد أن الوضع الإنساني يتأزم في إقليم التيجراي، مشيرا إلى قطع وسائل الاتصال والإنترنت، إلى جانب استمرار عمليات اللجوء إلى السودان.

كما قال اللواء محمد عبد الواحد، خبير الأمن القومي والشئون الإفريقية، إن المخاوف في إثيوبيا تتضاعف، في ظل تصاعد حد الحرب، ومرجح أن تتحول إلى حرب استنزاف خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن جيش التيجراي ليس سهلا وقوامه 250 ألفًا، وكان من ضمن الجيش القديم ولديهم خبرة عالية في القتال والحرب.

وأوضح عبد الواحد، خبير الأمن القومي والشئون الإفريقية، أن جيش التيجراي متوحد تحت قيادة رئيس الإقليم الذي كان وزيرا للاتصالات سابقا وشغل منصب نائب رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن كل ما يحدث في إثيوبيا يضر بالشعب الإثيوبي، وأن الحرب لا هدف منها، وهذه مشكلة كبيرة أمام آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي.

