توقيت نزل حساب المواطن الدفعة 36 .. 1442 في الحساب البنكي

إن حساب المواطن يعد خدمة مقدمة من النظام السعودي، وذلك لتحسين اقتصاديات بعض الأفراد غير القادرين على مواكبة الغلاء في الأسعار ورعاية أطفالهم، وفي هذا المقال نتناول الحديث عن حساب المواطن الدفعة 36 الميعاد المقرر صرفه لمن يحتاج.

ماهو حساب المواطن

بعد التطور الكبير الذي حدث في الحياة الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية أصبحت الأسعار مرتفعة للغاية ولم يعد لكل المواطنين قدرة على التحمل، لذا قررت الحكومة توفير مساعدات مادية لغير القادرين، وهو ما يعرف بحساب المواطن، ومن الجدير بالذكر أن هذه المساعدات يتم تحويلها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لكل المسجلين على حسابات البنوك الخاصة بهم.

لقد قام حوالي 13 مليون مواطن في السعودية بالتسجيل للحصول على حساب المواطن، وحتى تقوم بالتسجيل أنت أيضا يجب أن ينطبق عليك هذه الشروط:

1- يجب أن يكون المتقدم للحصول على حساب المواطن من أصحاب الجنسية السعودية، وأن يكون مقيما في المملكة

2- لا يحصل على حساب المواطن الأفراد الذين يقطنون في السجن، أو أولئك الذين يملكون مناصب وأماكن هامة في المملكة

3- على المتقدم للحصول على حساب المواطن أن يقوم بتقديم معلوماته الشخصية وأن تتوافق هذه المعلومات مع البيانات المتوفرة عن الشخص في السجلات الحكومية

1-الدخول على الرابط الخاص بالتسجيل من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

2- قم بكتابة البيانات الشخصية التي يطلبها منك موقع التسجيل، وأهمها رقم الهوية الشخصي

3- يجب أن تدخل الرقم السري الخاص بك والرمز المرئي كذلك

4- وضح حالتك الاجتماعية والمادية والمهنية

5-كما ويجب عليك أن تضيف للموقع الرقم الخاص بحسابك البنكي لأنه سيتم إضافة المساعدة المادية عليه

تجدر الإشارة إلى أن الدولة السعودية تقوم بصرف حساب المواطن لكل المسجلين فيه بشكل شهري، وذلك حتى تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الخاصة أولا بأول، وقد صرف حساب المواطن للمرة 36 في يوم 10 من شهر نوفمبر.

إن حساب المواطن الدفعة 36 يعني أن هذه هي المرة 36 الذي يتم فيها صرف المساعدة المادية لمحتاجيها من السعوديين، ولن تكون المرة الأخيرة فالدفعة 37 سيتم صرفها خلال ديسمبر وهكذا.