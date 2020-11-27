الخارجية الأردنية تشارك باجتماع لدعم تسوية الازمة السورية

دوت الخليج :- شاركت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الإجتماع الذي عقد اليوم الخميس، على هامش إجتماع وزراء خارجية دول الجوار الجنوبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الذي عقد في مدينة برشلونة الاسبانية اليوم الخميس، وجمع دبلوماسيين من الأردن ومصر والسعوديه والإمارات.

وناقش الاجتماع تعزيز الجهود المشتركة لدعم تسوية الأزمة في سوريا وفقا لقرار مجلس الأمن 2254 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

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