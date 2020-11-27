30 ألف إصابة و177 وفاة جديدة بكورونا فى تركيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 3845 حالة، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 392616 ألفا.
وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، سابقا أن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشى ونظام تسجيل الحالات، الذى لا يحصى الإصابات الخالية من الأعراض.
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