للمرة الثانية.. هجوم صاروخي على إريتريا من داخل إثيوبيا

أفادت وسائل إعلامية بأن هجوم صاروخي جديد انطلق من منطقة إقليم تيجراي الإثيوبي باتجاه إريتريا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن دبلوماسيين قولهم إن هجوما صاروخيا جديدا انطلق من أراضي تيجراي مستهدفا إريتريا.

فيما ذكر إعلام محلي أن هذا الهجوم هو الثاني الذي تشنه جبهة تحرير شعب تيجراي على أسمرة عاصمة إريتريا.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الإثيوبي السيطرة على مواقع استراتيجية قرب ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.

وأكد الجيش الإثيوبي سيطرته على منطقته أجولا على بعد نحو 32 كم من ميكيلي عاصمة تيجراي.

وأدى الصراع المسلح في إقليم تيجراي إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان الإقليم نحو السودان وبعض المناطق الحدودية، وسط رفض إثيوبي لأي وساطة خارجية لحل الصراع.

ويصر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على رفض وساطة الاتحاد الإفريقي لحقن الدماء، مطالبا المجتمع الدولي بعدم التدخل في شئون بلاده.

وفي وقت سابق، أعلنت جبهة تحرير تيجراي مسؤولتها عن إطلاق عدة صواريخ على عاصمة إريتريا أسمرة، في ظل التصعيد المستمر بين الجيش الإثيوبي والمطالبين بانفصال الإقليم.