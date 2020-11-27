الحرس الثوري الإيراني يصدر أوامر بالانتقام من قتلة العالم النووي فخري زاده

أعلن اللواء حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني صدور قرار بالرد على مقتل العالم النووي الإيراني حسين فخري زاده.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن قائد الحرس الثوري الإيراني أمر بالانتقام القاسي بحق من خطط ونفذ ودعم اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده.

وقال سلامي "وضعنا على أجندتنا الانتقام من المجرمين المتورطين بعملية اغتيال العالم محسن فخري زاده".

وفي وقت سابق، أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أنه على الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم في المنطقة أن يدركوا أن اغتيال فخري زادة لن تعرقل مسار الشعب الإيراني.

بدروه، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالوقوف وراء عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، قرب العاصمة طهران.

وأصيب العالم النووي فخري زاده، إثر تفجير استهدف سيارته أدى لمقتله هو وعدد من مرافقيه.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل ئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، واصفة عملية اغتياله بالعمل الإرهابي.